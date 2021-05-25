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“الصندوق العقاري” يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2021

“الصندوق العقاري” يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2021
http://almnatiq.net/?p=986283
المناطق - الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية إيداعه أكثر من 713 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية لشهر مايو الجاري 2021، مؤكداً استمرارية إيداع الدعم الشهري للمستفيدين في موعده المحدد شهرياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو تجاوز 713 مليون ريال، وخُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر مايو، بلغت نحو 28.2 مليار ريال.
وأضاف أن تحديد يوم (24) من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، يأتي حرصاً من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، موضحاً ان قرار اعتماد توحيد موعد الدعم يهدف إلى تبسيط وتسهيل وتمكّين الأسر السعودية من تملّك المسكن الملائم تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق إضافة إلى تطبيق “المستشار العقاري”، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج “سكني” والصندوق العقاري الاستعلام عن “القرض المدعُوم” وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني .
ووفّر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة على استفسارات وأسئلة المواطنين مستفيدي القرض العقاري المدعُوم.

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