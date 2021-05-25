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زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينة تاهونا وسط إندونيسيا

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زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينة تاهونا وسط إندونيسيا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينة تاهونا وسط إندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=986285
المناطق - واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة تاهونا الواقعة بمقاطعة سولاوسي الشمالية وسط إندونيسيا، دون أن يتسبب بحدوث موجات المد العاتية تسونامي.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا،أن مركز الزلزال وقع على بعد 236 كم جنوب غرب مدينة تاهونا وعلى عمق 10 كم.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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