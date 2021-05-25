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أمانة حفرالباطن تختم مبادرة ممتثل بـأكثر من 150 متطوع

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أمانة حفرالباطن تختم مبادرة ممتثل بـأكثر من 150 متطوع

أمانة حفرالباطن تختم مبادرة ممتثل بـأكثر من 150 متطوع
http://almnatiq.net/?p=986287
المناطق - حفر الباطن

اختتمت أمانة حفرالباطن مساء أمس الاثنين 24مايو 2021 مبادرتها التوعوية ممتثل، التي دشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد الحقيل في وقت سابق لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإجراءات الإحترازية وتحقيق امتثال المنشآت التجارية لتدابير الوقاية من فيروس كوفيد-19، بمشاركة الفريق التطوعي بالأمانة..
حيث دشنها أمين محافظة حفرالباطن المهندس خلف العتيبي الثلاثاء الماضي، تحت شعار «عشانِ أحب حفرالباطن» بالتعاون مع فرق الرقابة الصحية، ومشاركة أكثر من 150 متطوع ومتطوعة، بهدف مساندة جهود الرقابة البلدية وتعزيز الوعي بأهمية الإجراءات الإحترازية ورفع درجة امتثال المنشآت التجارية والأفراد بالضوابط الصحية للوقاية من فيروس كوفيد-19..
ونُفّذت المبادرة في ثلاث مواقع مختلفة متمثلة في مجمعين تجاريين ومنتزه داخل المحافظة، صاحبها عدد من الفعاليات من ركن توعوي لاستقبال الزوار، وتفعيل ألعاب توعوية لجذب الأطفال واسهامهم في الامتثال، وتطبيق لوحة توثيق امتثال فعلها أولاً أمين المحافظة، بالإضافة لتوزيع ما يتجاوز الـ1000 حقيبة تحوي المستلزمات اللازمة للوقاية..
وفي ختام البرنامج أشار المهندس العتيبي إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين الجهات المعنية للحد من انتشار كوفيد-19 عبر حملات الإشراك المجتمعي التي تدعم الخطط والجهود الوزارية في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية..
مضيفاً إن الامتثال مسؤولية كل فرد للمحافظة على سلامة المجتمع، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجميع في تعزيز الجوانب الرقابية والوقائية..
والجدير بالذكر إن البرنامج استمر على مدى سبعة أيام متتالية حرصت فيها الأمانة على التواجد في أكثر المواقع حشوداً للوصول لأكبر شريحة ممكنة..

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