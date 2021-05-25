احدث الأخبار

وزير الداخلية: ‏أبشر وفُرجت ومنصات الوزارة نتيجة للعمل الجماعي والمؤسسي
أبرز المواد
 أمانة حفرالباطن تختم مبادرة ممتثل بـأكثر من 150 متطوع
المنطقة الشرقية
 زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينة تاهونا وسط إندونيسيا
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2021
أبرز المواد
 “المورينغا”.. شجرة مصرية معجزة تعالج 300 مرض وتحافظ على سلامة الكبد
أبرز المواد
 جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامج للماجستير المهني في العلاقات العامة
أبرز المواد
 لجنة الاستعداد في تعليم تبوك تعقد اجتماعها الرابع
منطقة تبوك
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
أبرز المواد
 الكويت : جلس النواب بمقاعد الوزراء فرفعت الجلسة
أبرز المواد
 المسند: الاستقرار مستمر على ربوع المملكة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: ٦٠٪ نسبة انجاز مشروع جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر بالدمام
أبرز المواد
 أكثر من 196 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”في القصيم
أبرز المواد
وزير الداخلية: ‏أبشر وفُرجت ومنصات الوزارة نتيجة للعمل الجماعي والمؤسسي

وزير الداخلية: ‏أبشر وفُرجت ومنصات الوزارة نتيجة للعمل الجماعي والمؤسسي

أبرز المواد
أمانة حفرالباطن تختم مبادرة ممتثل بـأكثر من 150 متطوع

أمانة حفرالباطن تختم مبادرة ممتثل بـأكثر من 150 متطوع

المنطقة الشرقية
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينة تاهونا وسط إندونيسيا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينة تاهونا وسط إندونيسيا

أبرز المواد
“الصندوق العقاري” يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2021

“الصندوق العقاري” يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2021

أبرز المواد

وزير الداخلية: ‏أبشر وفُرجت ومنصات الوزارة نتيجة للعمل الجماعي والمؤسسي

وزير الداخلية: ‏أبشر وفُرجت ومنصات الوزارة نتيجة للعمل الجماعي والمؤسسي
http://almnatiq.net/?p=986290
المناطق - الرياض

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه برعاية القيادة وتوجيهاتها الكريمة فإن لدى الوزارة خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعًا.

وقال وزير الداخلية: “‏أبشر وفُرجت وغيرها من منصات وزارة الداخلية التي تخدم المواطن والمقيم هي إحدى منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ولم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة للعمل المؤسسي، وكانت ولا تزال جزءاً من خطة استراتيجية شاملة” .

وأضاف: ‏”أعتز بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يبذل لتحقيق المأمول، ويتوج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها” .

روابط ذات صلة

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينة تاهونا وسط إندونيسيا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينة تاهونا وسط إندونيسيا
“الصندوق العقاري” يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2021

“الصندوق العقاري” يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2021
“المورينغا”.. شجرة مصرية معجزة تعالج 300 مرض وتحافظ على سلامة الكبد

“المورينغا”.. شجرة مصرية معجزة تعالج 300 مرض وتحافظ على سلامة الكبد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*