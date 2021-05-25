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الذهب يرتفع قرب ذروة عدة أشهر مع تراجع الدولار وعوائد السندات
http://almnatiq.net/?p=986297
المناطق- وكالات

عكست أسعار الذهب الاتجاه اليوم، لتصعد صوب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر، مدعومة بضعف الدولار وعائدات السندات بعدما أكد مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي دعمهم لاستمرار السياسة النقدية الميسرة لبعض الوقت، وفقا لـ”رويترز”.
وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب 0.2 في المائة في المعاملات الفورية مسجلا 1885.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بما يصل إلى 0.5 في المائة في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1886.50 دولار.
وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأساسية لدى شركة السمسرة أناند راثي شيرز في مومباي “الأسباب الرئيسية لبلوغ الذهب 1885 دولارا في الآونة الأخيرة ضعف الدولار وتعاف الطلب على الاستثمار وغياب أي تهديد رئيسي بالتقليص من جانب مجلس الاحتياطي على المدى القصير”.
تراجع مؤشر الدولار 0.3 في المائة لأقل مستوى منذ السابع من يناير مقابل عملات رئيسية أخرى مما يقلل تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.
وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إنه يتوقع أن التضخم في الولايات المتحدة سيكون فوق اثنين في المائة هذا العام والعام القادم، لكن تعليقات من عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، بما فيهم بولارد، دعمت وجهة النظر القائلة بأن السياسة ستظل دون تغيير لبعض الوقت.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2758.16 دولار للأوقية، وذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في شهر أمس الاثنين.
وهبطت الفضة 0.3 في المائة إلى 27.72 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1175 دولارا.

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