احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية تنفذ 21567 جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : 40 عاماً من الإنجازات والتنمية محورها المواطن
أبرز المواد
 بدء الفصل الصيفي بجامعة الأميرة نورة الأحد القادم
أبرز المواد
 أمير الجوف يبحث تحقيق أهداف مسارات رؤية 2030 المتعلقة بالتراث والثقافة
منطقة الجوف
 لحفظ الموروث الإنساني الثقافي..شركة السودة للتطوير توقع مذكرة تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 الذهب يرتفع قرب ذروة عدة أشهر مع تراجع الدولار وعوائد السندات
أبرز المواد
 كلية الطب بجامعة واشنطن: من تعرض لحالة كورونا خفيفة لا يصاب مرة أخرى بالمرض
أبرز المواد
 دراسة: ليست هناك صلة بين استهلاك اللبن وزيادة الكوليسترول
أبرز المواد
 وزير الداخلية: ‏أبشر وفُرجت ومنصات الوزارة نتيجة للعمل الجماعي والمؤسسي
أبرز المواد
 أمانة حفرالباطن تختم مبادرة ممتثل بـأكثر من 150 متطوع
المنطقة الشرقية
 زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينة تاهونا وسط إندونيسيا
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2021
أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تنفذ 21567 جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع

الشؤون الإسلامية تنفذ 21567 جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع

أبرز المواد
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : 40 عاماً من الإنجازات والتنمية محورها المواطن

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : 40 عاماً من الإنجازات والتنمية محورها المواطن

أبرز المواد
بدء الفصل الصيفي بجامعة الأميرة نورة الأحد القادم

بدء الفصل الصيفي بجامعة الأميرة نورة الأحد القادم

أبرز المواد
أمير الجوف يبحث تحقيق أهداف مسارات رؤية 2030 المتعلقة بالتراث والثقافة

أمير الجوف يبحث تحقيق أهداف مسارات رؤية 2030 المتعلقة بالتراث والثقافة

منطقة الجوف

الشؤون الإسلامية تنفذ 21567 جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع

الشؤون الإسلامية تنفذ 21567 جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=986300
المناطق - الرياض

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 21.567 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد اليوم، حيث أوضح أن الوزارة رصدت 101 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً، مبيناً أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1466 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.
ودعت الوزارة ــ في ختام بيانها ــ الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

روابط ذات صلة

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : 40 عاماً من الإنجازات والتنمية محورها المواطن

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : 40 عاماً من الإنجازات والتنمية محورها المواطن
بدء الفصل الصيفي بجامعة الأميرة نورة الأحد القادم

بدء الفصل الصيفي بجامعة الأميرة نورة الأحد القادم
لحفظ الموروث الإنساني الثقافي..شركة السودة للتطوير توقع مذكرة تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز

لحفظ الموروث الإنساني الثقافي..شركة السودة للتطوير توقع مذكرة تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*