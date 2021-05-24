أمير الجوف يبحث تحقيق أهداف مسارات رؤية 2030 المتعلقة بالتراث والثقافة

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، رئيس وفد إمارة منطقة الجوف للجنادرية نواف بن ذويبان الخالدي، حيث ناقش سموه عدداً من الموضوعات التي تُعنى بتحقيق أهداف مسارات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتراث والثقافة في المنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن الثقافة تعد جزءاً أساسياً من رؤية 2030 التي تسير عليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، حيث أكدت رؤية المملكة 2030 على أن الثقافة “من مقوّمات جودة الحياة” .

من جانبه أعرب الخالدي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه الدائم وتشجيعه للجوانب الثقافية وحرصه في المحافظة على التراث .