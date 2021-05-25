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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة

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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة
http://almnatiq.net/?p=986302
المناطق - الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المعنية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

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