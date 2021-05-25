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الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز أمنه واستقراره

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز أمنه واستقراره
http://almnatiq.net/?p=986303
المناطق - الرياض

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية، التي تمارس أعمالها رغم كل التحديات.
جاء ذلك خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية مارتن غريفيث اليوم، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المبعوث الأممي والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لتغليب مصلحة اليمن والتجاوب مع مبادرة المملكة للسلام تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

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