لحفظ الموروث الإنساني الثقافي..شركة السودة للتطوير توقع مذكرة تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز

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وقع الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني مذكرة تعاون ثقافي مع معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، بهدف حفظ الموروث الإنساني الثقافي، عن طريق توثيق الحياة الاجتماعية بالقصص الروائية التي تعكس جمال حياة المجتمعات قديماً.

جاءت هذه المذكرة ضمن مساعي شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، في حفظ الموروث الثقافي وإثراء الأرشيف الوطني لمنطقة عسير، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، بحفظ الموروث الإنساني الثقافي في السودة ورجال ألمع وإبراز ثقافة وأصالة المنطقة.

كما حضر توقيع مذكرة التعاون صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، وشيوخ قبائل السودة ورجال ألمع، وعدد من المؤرخين والروائيين من المجتمع المحلي.

وتساهم مذكرة التعاون في مساندة شركة السودة للتطوير بالمحتوى في الجوانب التراثية والثقافية، وستعمل مع شيوخ القبائل والمؤرخين والأدباء من المجتمع المحلي لحفظ التراث المادي واللا مادي.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون، وأكد المهندس حسام الدين المدني بأن السودة ورجال ألمع تتميز بمجتمعها الأصيل وتراثها الغني وثقافتها الأصيلة، التي تسعى الشركة لتوثيقها بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز.

يذكر أن شركة السودة للتطوير تهدف لإبراز و تعزيز التراث الثقافي في السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع لتصبح وجهة جبلية سياحية عالمية غنية بمجتمعها الأصيل وثقافتها الفريدة.