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تأهل 7 مترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة

أبرز المواد

تأهل 7 مترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة

تأهل 7 مترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة
http://almnatiq.net/?p=986320
المناطق-الرياض

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم الثلاثاء رسميا أسماء المرشحين الذين وافق مجلس صيانة الدستور على خوضهم للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 18 يونيو المقبل.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، وفقا لما نقلته وكالة “تسنيم”، أنه تم تأييد أهلية سبعة مرشحين، هم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وعلي رضا زاكاني وسعيد جليلي وأمير حسين قاضي زاده ومحسن مهر علي زاده وعبد الناصر همتي.
ويعني هذا استبعاد مرشحين محتملين بارزين كالرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فضلا عن استبعاد أبرز المرشحين كرئيس البرلمان السابق على لاريجانى ونائب الرئيس الحالي إسحاق جهانجيرى .

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