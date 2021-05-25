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مدير هلال الجوف يكرم العنزي لمباشرته إسعاف المصابين

مدير هلال الجوف يكرم العنزي لمباشرته إسعاف المصابين

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مدير هلال الجوف يكرم العنزي لمباشرته إسعاف المصابين

مدير هلال الجوف يكرم العنزي لمباشرته إسعاف المصابين
http://almnatiq.net/?p=986324
المناطق - الجوف

كرم سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي بمكتبه بمقر الفرع بمدينة سكاكا الأخصائي فيصل بن حميد العنزي أحد منسوبي فرع الهيئة بالمنطقة وذلك نظير مباشرته لحادث سير وفرز المصابين وتقديم الخدمة الإسعافية لهم خارج وقت عمله الرسمي حتى وصول الفرق الإسعافية.

ويأتي هذا التكريم في إطار تحفيز الهيئة للعمل التطوعي الذي يقوم به منسوبيها ومتطوعيها بإنقاذ حياة المصابين ودعم الفرق الإسعافية خارج أوقات العمل بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الإنسانية التي تبنتها الهيئة.

والجدير بالذكر أن الهيئة استحدثت هذه الخدمة من خلال تطبيق “المستجيب” على الأجهزة الذكية والذي يتيح من خلاله قدرة منسوبي الهيئة على الاستجابة للبلاغات ومتابعتها من خلال الأجهزة الشخصية ضمن نشاط الهيئة لدعم العمل التطوعي والخروج بنتائج تضمن جودة الخدمة الاسعافية المقدمة من منسوبيها من الكادر الصحي.

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