مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن البرنامج الطبي التطوعي لقسطرة القلب للأطفال في السنغال

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لقسطرة القلب للأطفال في جمهورية السنغال خلال الفترة

28 – 22 مايو 2021م، وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وقام الفريق الطبي التطوعي في مستهل الحملة بزيارة مستشفى “ادريس بوي” العام المخصص لإجراء عمليات القسطرة، ووقف على التجهيزات اللازمة والأجهزة المخصصة وإجراءات تجهيز المرضى، حيث نفذ الفريق منذ التدشين 11 عملية قسطرة قلبية علاجية للأطفال، فيما سيتم إجراء 50 عملية جراحية في مجال قسطرة القلب للأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود.