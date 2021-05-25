ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الرقابة المسائية ؛ موقعاً مخالفاً حوّله مجموعة من الوافدين إلى معمل لتجهيز الوجبات الغذائية .
وأوضحت الأمانة بأنه تم ضبط وإتلاف أكثر من 560 كجم من المواد الغذائية الفاسدة و التي ظهر عليها علامات التلف و التعفن .
هذا وقد تم اغلاق الموقع و ضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين بحدها الأعلى .
و شددت الأمانة على انها لن تتوانى في ملاحقة كافة مخالفي إجراءات السلامة الغذائية و الاشتراطات البلدية لضمان سلامة المستهلكين .
وأهابت الأمانة المواطنين والمقيمين بمسارعة الإبلاغ عن أي مخالفة او ملاحظة عبر الاتصال على الرقم الموحد 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.
ضبط وإتلاف 560 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وموقعاً مخالفاً لإعداد الوجبات
ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الرقابة المسائية ؛ موقعاً مخالفاً حوّله مجموعة من الوافدين إلى معمل لتجهيز الوجبات الغذائية .
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