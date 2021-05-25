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ضبط وإتلاف 560 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وموقعاً مخالفاً لإعداد الوجبات
http://almnatiq.net/?p=986330
المناطق - عسير

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الرقابة المسائية ؛ موقعاً مخالفاً حوّله مجموعة من الوافدين إلى معمل لتجهيز الوجبات الغذائية .
وأوضحت الأمانة بأنه تم ضبط وإتلاف أكثر من 560 كجم من المواد الغذائية الفاسدة و التي ظهر عليها علامات التلف و التعفن .
هذا وقد تم اغلاق الموقع و ضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين بحدها الأعلى .
و شددت الأمانة على انها لن تتوانى في ملاحقة كافة مخالفي إجراءات السلامة الغذائية و الاشتراطات البلدية لضمان سلامة المستهلكين .
وأهابت الأمانة المواطنين والمقيمين بمسارعة الإبلاغ عن أي مخالفة او ملاحظة عبر الاتصال على الرقم الموحد 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.

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