ضبط وإتلاف 560 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وموقعاً مخالفاً لإعداد الوجبات

المناطق - عسير

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الرقابة المسائية ؛ موقعاً مخالفاً حوّله مجموعة من الوافدين إلى معمل لتجهيز الوجبات الغذائية .

وأوضحت الأمانة بأنه تم ضبط وإتلاف أكثر من 560 كجم من المواد الغذائية الفاسدة و التي ظهر عليها علامات التلف و التعفن .

هذا وقد تم اغلاق الموقع و ضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين بحدها الأعلى .

و شددت الأمانة على انها لن تتوانى في ملاحقة كافة مخالفي إجراءات السلامة الغذائية و الاشتراطات البلدية لضمان سلامة المستهلكين .

وأهابت الأمانة المواطنين والمقيمين بمسارعة الإبلاغ عن أي مخالفة او ملاحظة عبر الاتصال على الرقم الموحد 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.