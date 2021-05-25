كرم مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك أحمد بن محمد العنزي المتطوعين ، في الحفل الخاص بإختتام الفعاليات والأنشطة الرمضانية ، التي قضى فيها المتطوعين 2691 ساعة تطوعية لخدمة أهداف وأنشطة الهيئة خلال إقامتها في شهر رمضان .
وأثنى ” العنزي ” على الجهود المبذولة من المتطوعين والمتطوعات ، معتبراً إياهم الثروة الحقيقية لأعمال الهيئة التي بنيت أساساً على التطوع .
وقال :” لقد قطع الهلال الأحمر السعودي شوطاً كبيراً في مجال تدعيم أسس العمل الإنساني التطوعي، من خلال مساندة المحتاجين والضعفاء والمنكوبين في العالم على مدار العقود الماضية ، سعى خلالها إلى تعزيز التطوع واستثمار طاقات الشباب، وتحسين تواصله مع الجمهور والمجتمع، وكذلك استقطاب أكبر عدد من المتطوعين، وتحفيزهم على ارتياد مجالات العمل الإنساني، وإعدادهم للعمل بكفاءة عالية ، حتى بات العمل التطوعي جزءً لايتجزأ من عمل الهيئة .
إلى ذلك عبر المتطوعين والمتطوعات عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك على دعمهم وتكريمهم ، معربين عن سعادتهم وهم يرسمون ملامح التطوع بأنواعه المختلفة لخدمة وطنهم ومجتمعهم بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.
الهلال الأحمر بتبوك يكرم المتطوعين بالمنطقة ويعتبرهم الثروة الحقيقية لأعماله الإنسانية
كرم مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك أحمد بن محمد العنزي المتطوعين ، في الحفل الخاص بإختتام الفعاليات والأنشطة الرمضانية ، التي قضى فيها المتطوعين 2691 ساعة تطوعية لخدمة أهداف وأنشطة الهيئة خلال إقامتها في شهر رمضان .
التعليقات (٠) اضف تعليق