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الهلال الأحمر بتبوك يكرم المتطوعين بالمنطقة ويعتبرهم الثروة الحقيقية لأعماله الإنسانية

الهلال الأحمر بتبوك يكرم المتطوعين بالمنطقة ويعتبرهم الثروة الحقيقية لأعماله الإنسانية

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الهلال الأحمر بتبوك يكرم المتطوعين بالمنطقة ويعتبرهم الثروة الحقيقية لأعماله الإنسانية

الهلال الأحمر بتبوك يكرم المتطوعين بالمنطقة ويعتبرهم الثروة الحقيقية لأعماله الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=986347
تبوك- علي العميري:

كرم مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك أحمد بن محمد العنزي المتطوعين ، في الحفل الخاص بإختتام الفعاليات والأنشطة الرمضانية ، التي قضى فيها المتطوعين 2691 ساعة تطوعية لخدمة أهداف وأنشطة الهيئة خلال إقامتها في شهر رمضان .
وأثنى ” العنزي ” على الجهود المبذولة من المتطوعين والمتطوعات ، معتبراً إياهم الثروة الحقيقية لأعمال الهيئة التي بنيت أساساً على التطوع .
وقال :” لقد قطع الهلال الأحمر السعودي شوطاً كبيراً في مجال تدعيم أسس العمل الإنساني التطوعي، من خلال مساندة المحتاجين والضعفاء والمنكوبين في العالم على مدار العقود الماضية ، سعى خلالها إلى تعزيز التطوع واستثمار طاقات الشباب، وتحسين تواصله مع الجمهور والمجتمع، وكذلك استقطاب أكبر عدد من المتطوعين، وتحفيزهم على ارتياد مجالات العمل الإنساني، وإعدادهم للعمل بكفاءة عالية ، حتى بات العمل التطوعي جزءً لايتجزأ من عمل الهيئة .
إلى ذلك عبر المتطوعين والمتطوعات عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك على دعمهم وتكريمهم ، معربين عن سعادتهم وهم يرسمون ملامح التطوع بأنواعه المختلفة لخدمة وطنهم ومجتمعهم بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

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