“الصحة”: تأثير كورونا يتضاعف عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتحصين مهم لحمايتهم

المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أن تأثير فيروس كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، عادّةً التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة بإذن الله.

‏أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1389) حالة مؤكدة وتعافي (912) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9593) حالة منها (1348) حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (443460) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (426589) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة ليصل الإجمالي إلى (7278) حالة، كما أجري (89182) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).