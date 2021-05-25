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أمين الشرقية يستعرض الانجازات والخطط المستقبلية لحملة النظافة ” شيل كيستك ونظف ديرتك ” تحت عنوان ” اجازة نظيفة “

أمين الشرقية يستعرض الانجازات والخطط المستقبلية لحملة النظافة ” شيل كيستك ونظف ديرتك ” تحت عنوان ” اجازة نظيفة “

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أمين الشرقية يستعرض الانجازات والخطط المستقبلية لحملة النظافة ” شيل كيستك ونظف ديرتك ” تحت عنوان ” اجازة نظيفة “

أمين الشرقية يستعرض الانجازات والخطط المستقبلية لحملة النظافة ” شيل كيستك ونظف ديرتك ” تحت عنوان ” اجازة نظيفة “
http://almnatiq.net/?p=986375
الدمام - فتحية عبدالله

استعرض معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الخطط المستقبلية لحملة ” شرقية نظيفة ” شيل كيستك ونظف ديرتك، ضمن برنامج “إماطة”، تحت عنوان ” اجازة نظيفة “، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 13/10/1442هـ، في قاعة الاجتماعات بالأمانة، بحضور كافة الادارات المعنية، والتي تأتي بالتزامن مع إجازة الصيف لنشر ثقافة الوعي حول أهمية النظافة وتكريس هذا المفهوم لدى كافة أفراد المجتمع وتعزيز ثقافة التطوع ورفع الشراكة المجتمعية، كما أنها تأتي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى الشراكة المجتمعية لثقافة التطوع.

وقد أعرب المهندس فهد الجبير، عن بالغ شكره لما تحقق من جهود وانجازات لحملة النظافة من خلال ما قامت به الادارات المعنية والبلديات بالأمانة، وكافة الأجهزة المشاركة والمتطوعين في الحملة خلال الفترة الماضية منذ بداية 2021م، مؤكدا على الجميع بأن هذه الحملة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والأهداف، والتي تركز على المحافظة على نظافة الأماكن العامة وكافة المكتسبات الوطنية ومن الواجب على كل فرد أن يعي هذه المسؤولية ويشارك فيها سواء على مستوى جميع القطاعات الحكومية والخاصة والغير ربحية وكل فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، بدءا من الأسرة كمكون أساسي لهذه الثقافة.

وطالب معاليه خلال الاجتماع باستمرارية هذه الحملة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية لتحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها، كما شدد على مخالفة كل من تثبت مخالفته سواء في النظافة العامة أو الاضرار بالبيئة، أو أي عمل يؤدي الى تشوه البصري، وفقا للائحة الغرامات والمخالفات البلدية، مشيرا معاليه بأن التزام المجتمع بالنظافة العامة سوف يكون له انعكاسات ايجابية، على كافة المستويات.

بعدها استعرضت المشرفة العامة على مركز الابداع البلدي بالأمانة، والمشرفة على الحملة الاستاذة مها الوابل، ما حققته الحملة من انجازات من خلال الأربعة أشهر الماضية، والرؤى المستقبلية للحملة، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير على دعمه المتواصل وحرصه على تحقيق أهداف هذه الحملة، وكذلك كافة الجهات المشاركة والمتطوعين.

وفي نهاية الاجتماع طالب معالي أمين المنطقة الشرقية كافة الادارات المعنية بالأمانة بدعم وتكثيف التعاون فيما بينها تحقيقا لأهداف هذه الحملة والتي تأتي وفقا لحرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حفظهما الله، ولدعم ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وحرصهم جميعا على أهمية النظافة العامة في كافة الأماكن ونشر ثقافة الوعي بين أفراد المجتمع بمشاركة المتطوعين.

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