احدث الأخبار

“التجارة” تحيل 9 مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة
أبرز المواد
 “موديرنا”: لقاحنا فعال للحماية ضد كورونا بدءا من سن 12 عاما
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني ويقلده وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة
أبرز المواد
 مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة
أبرز المواد
 الرئيس المصري يستقبل سمو وزير الرياضة
الرياضة
 رئيس جامعة “المؤسس” يكرم الطلاب المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك
منطقة مكة المكرمة
 هيئة الاتصالات تصدر تقرير Game Mode للربع الأول من 2021م المختص في رصد أداء مقدمي خدمات الاتصالات لأشهر الألعاب الإلكترونية
محليات
 أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الرابع لمبادرة البصمة البيئية
منطقة الحدود الشمالية
 رئيس غرفة الأحساء: فخور بخدمة مجتمعي وأتمنى التوفيق للقادمين الجدد
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يستعرض الانجازات والخطط المستقبلية لحملة النظافة ” شيل كيستك ونظف ديرتك ” تحت عنوان ” اجازة نظيفة “
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1657 جولة رقابية وتغلق 5 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين
المنطقة الشرقية
 أسعار النفط تنخفض إلى 68.16 دولارًا
أبرز المواد
“التجارة” تحيل 9 مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة

“التجارة” تحيل 9 مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة

أبرز المواد
“موديرنا”: لقاحنا فعال للحماية ضد كورونا بدءا من سن 12 عاما

“موديرنا”: لقاحنا فعال للحماية ضد كورونا بدءا من سن 12 عاما

أبرز المواد
رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني ويقلده وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني ويقلده وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

أبرز المواد
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة

أبرز المواد

هيئة الاتصالات تصدر تقرير Game Mode للربع الأول من 2021م المختص في رصد أداء مقدمي خدمات الاتصالات لأشهر الألعاب الإلكترونية

هيئة الاتصالات تصدر تقرير Game Mode للربع الأول من 2021م المختص في رصد أداء مقدمي خدمات الاتصالات لأشهر الألعاب الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=986384
المناطق - واس

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الأول من عام 2021 لمبادرة “Game Mode”، الذي يقارن زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، كما يستعرض التقرير أشهر منصات الألعاب الإلكترونية، وأكثر الألعاب رواجًا في مجتمع اللاعبين، ويقدم حزمة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية.
وكشف التقرير الربعي الأول من عام 2021 عن تصدر شركة “زين” قائمة معدل زمن الاستجابة في لعبة Fortnite” فورت نايت” بعد تسجيلها معدل 18 ملي ثانية كزمن للاستجابة، جاءت بعدها على التوالي: شركة الاتصالات السعودية STC، ثم موبايلي، وتلتها الاتصالات المتكاملة.
فيما تصدرت شركة زين لقائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة FIFA “فيفا” مسجلةً 13 مللي ثانية كمعدل لزمن الاستجابة، وتلتها مرتبةً شركات: الاتصالات السعودية STC، وبالتساوي كانت شركة موبايلي شركة الاتصالات المتكاملة في المركز الثالث.
كما كشف التقرير الربعي الصادر عن “هيئة الاتصالات” عن تصدر شركة زين لمقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة، في لعبة Apex Legends ” آبيكس ليندز” بعد تسجيلها 13 مللي ثانية، جاءت بعدها على التوالي شركات: STC، وتلتها موبايلي ثم رابعاً الاتصالات المتكاملة.
في الوقت الذي تصدرت فيه موبايلي قائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة للعبة League of Legends “ليج اف ليندز” بعد تسجيلها متوسط استجابة يصل إلى 81 مللي ثانية، فيما حلّت شركتا الاتصالات السعودية STC وزين ثانيا، وجاءت أخيرا شركة الاتصالات المتكاملة.
وفي آخر الألعاب المرصودة في تقرير معدل زمن الاستجابة في الألعاب الأكثر استخداما في المملكة جاءت شركة زين في المركز الأول بعد تسجيلها لأفضل معدل زمن استجابة في لعبة
Dota 2 “دوتا 2” بـ 20 مللي ثانية، جاءت بعدها على التوالي شركات: الاتصالات المتكاملة، ثم الاتصالات السعودية STC، وأخيراً موبايلي.
تأتي مبادرة Game Mode في إطار عمل “هيئة الاتصالات” على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

روابط ذات صلة

“التجارة” تحيل 9 مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة

“التجارة” تحيل 9 مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة
رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني ويقلده وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني ويقلده وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*