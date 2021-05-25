رئيس جامعة “المؤسس” يكرم الطلاب المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك

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كرم معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، عشائر الجوالة من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز، المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، والتسهيل عليهم أداء مناسكهم بالحرم المكي الشريف، عبر التنظيم والاستقبال وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا اليوم الثلاثاء 13 / 10 / 1442 بمكتب معاليه.

وأكد معالي رئيس الجامعة أن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف أنعم الله به علينا في هذا البلد المبارك، مشيدا بالجهود التي قام بها طلاب الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، حيث عكسوا الصورة المشرقة عن الطالب الجامعي الحريص على التميز وإثبات قدراته والتي هي محل اهتمام وعناية من جميع القطاعات في الجامعة، وقدم شكره لعمادة شؤون الطلاب والتي تدعم وتسهل مشاركات الطلاب في مجالات مختلفة تخدم الدين والوطن والمجتمع.

من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن هذا التميز هو نتاج اهتمام ودعم من الإدارة العليا الممثلة بمعالي رئيس الجامعة للأنشطة والبرامج الطلابية، مشيرا إلى انه شملت أعمال الجوالة، ممارسة أعمالهم في مختلف، النقاط بمكة المكرمة لدى دخول وخروج المعتمرين، والتأكد من وجود تصاريح الصلاة والعمرة، وتوجيههم وإرشادهم للباصات المخصصة لنقلهم إلى المسجد الحرام .

