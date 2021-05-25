رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني ويقلده وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

المناطق - الرياض

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى وزارة الدفاع اليوم, معالي رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الفريق الأول كونستانتينوس والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب معالي رئيس هيئة الأركان العامة بمعالي رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني في بلده الثاني المملكة, متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة.

وعبر معالي رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني , عن سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاءات والزيارات التي يقوم بها, معرباً عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له .

وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك .

إثر ذلك قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة, بتقليد معالي رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

حضر الاستقبال معالي قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد العمرو, ومدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري , وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين .