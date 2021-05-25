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“التجارة” تحيل 9 مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة

“التجارة” تحيل 9 مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة
http://almnatiq.net/?p=986413
المناطق - الرياض

إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة حول التحذير من جمع الأموال والتبرعات للمساهمة في العمل الخيري خارج المملكة بشكل غير نظامي، أحالت وزارة التجارة 9 مواطنين إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة بعد رصد قيامهم بجمع تبرعات لحفر الآبار خارج المملكة.

ورصدت الوزارة تورط المخالفين من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وإدعاء نظامية أعمالهم عبر نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم.

وتؤكد “التجارة” أن الجهة المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الجدير بالذكر أن الوزارة حذرت في وقت سابق من التعامل مع أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة.

وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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