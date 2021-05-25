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رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة تستقبل وزير الخارجية

رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة تستقبل وزير الخارجية
http://almnatiq.net/?p=986424
المناطق - واس

استقبلت فخامة الرئيسة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، في القصر الرئاسي بمدينة دار السلام اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والوفد المرافق له.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، فيما حملته فخامتها تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
كما ثمنت فخامة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة جهود المملكة الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة الإفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية تنزانيا المتحدة عبدالعزيز بن حمد العاصم.

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