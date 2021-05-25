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شرطة الرياض: القبض على شخص قام بسرقة ودهس مقيم بإحدى محطات الوقود

شرطة الرياض: القبض على شخص قام بسرقة ودهس مقيم بإحدى محطات الوقود

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رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة تستقبل وزير الخارجية

رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة تستقبل وزير الخارجية

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شرطة الرياض: القبض على شخص قام بسرقة ودهس مقيم بإحدى محطات الوقود

شرطة الرياض: القبض على شخص قام بسرقة ودهس مقيم بإحدى محطات الوقود
http://almnatiq.net/?p=986427
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من مقيم من الجنسية الهندية بعد تعبئة مركبته بالوقود في إحدى المحطات بمدينة الرياض، والهروب من الموقع ودهسه، مما أدى إلى تعرضه لإصابات، وحالته مستقرة – ولله الحمد, وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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