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الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع لجنة الحج العليا

الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع لجنة الحج العليا
http://almnatiq.net/?p=986430
المناطق - واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم اجتماع لجنة الحج العليا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع أكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتوجيهاتهما – حفظهما الله – بالعمل على تقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم الحج لعام 1442هـ الذي يأتي والمملكة تواصل جهودها في مواجهة فيروس كورونا.
وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة عددًا من التوصيات للرفع بها لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-.

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