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وزير الخارجية يصل إلى جمهورية تنزانيا المتحدة

وزير الخارجية يصل إلى جمهورية تنزانيا المتحدة

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وزير الخارجية يصل إلى جمهورية تنزانيا المتحدة

وزير الخارجية يصل إلى جمهورية تنزانيا المتحدة
http://almnatiq.net/?p=986433
المناطق - واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، إلى جمهورية تنزانيا المتحدة في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه بمطار جوليوس نيريري الدولي، معالي وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة ليبريتا مولامولا، والقائم بأعمال سفارة المملكة في تنزانيا عبدالعزيز بن حمد العاصم، وعدد من منسوبي السفارة.

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