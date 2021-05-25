تعليم الحدود الشمالية يدعو للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني

المناطق - عرعر

دعت إدارة النشاط الطلابي بنين بتعليم منطقة ‫الحدود الشمالية‬ الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للمشاركة في البرنامج التثقيفي الاستكشاف والتدريب المهني، وذلك بالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية.

ويستهدف البرنامج طلاب المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، حيث يسهم في اكتشاف ميول الطالب والفرص المتاحة في السوق لاختيار المسار المثالي، وأيضاً أولياء أمور ومعلمو طلاب المرحلة الثانوية لمساعدة الطلاب في اختيار المسار الأنسب واكتشاف ذواتهم.

يأتي ذلك تحقيقاً لـرؤية المملكة 2030 وتنميةً لثقافة اختيار المسار المهني المناسب، ويستمر التسجيل في البرنامج حتى تاريخ 10 يونيو 2021 من خلال الرابط التالي: ‏https:dypj.misk.org.saauthsignup