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انطلاق برنامج أمير منطقة حائل للتدريب وتطوير القدرات (إعداد٢)

انطلاق برنامج أمير منطقة حائل للتدريب وتطوير القدرات (إعداد٢)

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انطلاق برنامج أمير منطقة حائل للتدريب وتطوير القدرات (إعداد٢)

انطلاق برنامج أمير منطقة حائل للتدريب وتطوير القدرات (إعداد٢)
http://almnatiq.net/?p=986440
المناطق - حائل

أطلقت جامعة حائل اليوم النسخة الثانية من برنامج صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، للتدريب وتطوير القدرات (إعداد٢)، الذي تُنفذ برامجه التدريبية خلال صيف هذا العام ٢٠٢١م، في خمسة مسارات رئيسة، تشمل الأسرة والمجتمع، والإعداد الجامعي لطلبة المرحلة الثانوية، والطريق إلى سوق العمل، وتأهيل الطلاب المقبلين على الدراسات العليا، وريادة الأعمال والمشروعات التنموية.

وأوضح معالي رئيس جامعة حائل، الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أن عقد البرنامج في نسخته الثانية لهذا العام يأتي امتداداً لدعم ورعاية وتوجيه صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الذي يؤكد-حفظه الله- دائماً على ضرورة تهيئة المزيد من الفرص المميزة للتدريب والتأهيل لأفراد المجتمع في كافة شرائحه، وتمكينهم، وتلبية احتياجاتهم العلمية والعملية في مختلف المجالات، وقال معاليه: “أثمّن لسموّه الكريم رعايته ودعمه لبرنامج (إعداد) في نسخته الثانية، ودعمه الدائم لبرامج الجامعة ومناشطها المجتمعية”.
كما أشار معاليه إلى أن عقد البرنامج في نسخته الثانية يأتي نتيجة للأثر الإيجابي الملموس لتنفيذ البرنامج في نسخته الأولى العام الماضي، وإيماناً من الجامعة بدورها في الإسهام بفاعلية وإيجابية في تلبية حاجات الفرد والمجتمع الحالية والمستقبلية، لما لهذه الفرص التدريبية والبرامج التأهيلية من أثر في رفع مستوى تأهيل شباب الوطن، وشغل مساحة من أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع بإذن الله.

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