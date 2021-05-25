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أمير الباحة يستعرض مع سمو وكيل وزارة السياحة خطط الوزارة المستقبلية

أمير الباحة يستعرض مع سمو وكيل وزارة السياحة خطط الوزارة المستقبلية
http://almnatiq.net/?p=986444
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم، اجتماعاً مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاجتماع استعراض خطط وزارة السياحة المستقبلية وتحديد عدد من المواقع السياحية والاستثمارية في المنطقة والمحافظات التابعة لها.
وعد سمو أمير الباحة المنطقة وجهة سياحية نموذجية لتنفيذ برامج سياحية نوعية تشرف عليها وزارة السياحة بضخ عدد من الفرص والبرامج والفعاليات التي تهدف إلى التطوير والتحسين السياحي بالمنطقة.
وثمن الأمير سعود بن نهار لسمو أمير منطقة الباحة إتاحة الفرصة للعمل على رفع مستوى جاهزية المنطقة لبرامج الوزارة وتطويرها كإحدى أهم الوجهات السياحيه بالمملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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