احدث الأخبار

أمير منطقة الباحة يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي
منطقة الباحة
 فرع وزارة الرياضة بالجوف يعلن إقامة الأسبوع النسائي الرياضي الثاني “يلا رياضة”
منطقة الجوف
 التجارة تجدد الدعوة لمخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية
أبرز المواد
 رئيس وزراء بريطانيا يعتذر عن وصفه للمسلمات المنتقبات بـ”سارقات البنوك”
أبرز المواد
 التعليم تعلن عن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل 1443هـ
أبرز المواد
 أمير الباحة يستعرض مع سمو وكيل وزارة السياحة خطط الوزارة المستقبلية
منطقة الباحة
 انطلاق برنامج أمير منطقة حائل للتدريب وتطوير القدرات (إعداد٢)
منطقة حائل
 تعليم الحدود الشمالية يدعو للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني
منطقة الحدود الشمالية
 وزير الخارجية يصل إلى جمهورية تنزانيا المتحدة
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع لجنة الحج العليا
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على شخص قام بسرقة ودهس مقيم بإحدى محطات الوقود
منطقة الرياض
 رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة تستقبل وزير الخارجية
أبرز المواد
أمير منطقة الباحة يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

أمير منطقة الباحة يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

منطقة الباحة
فرع وزارة الرياضة بالجوف يعلن إقامة الأسبوع النسائي الرياضي الثاني “يلا رياضة”

فرع وزارة الرياضة بالجوف يعلن إقامة الأسبوع النسائي الرياضي الثاني “يلا رياضة”

منطقة الجوف
التجارة تجدد الدعوة لمخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية

التجارة تجدد الدعوة لمخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية

أبرز المواد
رئيس وزراء بريطانيا يعتذر عن وصفه للمسلمات المنتقبات بـ”سارقات البنوك”

رئيس وزراء بريطانيا يعتذر عن وصفه للمسلمات المنتقبات بـ”سارقات البنوك”

أبرز المواد

رئيس وزراء بريطانيا يعتذر عن وصفه للمسلمات المنتقبات بـ”سارقات البنوك”

رئيس وزراء بريطانيا يعتذر عن وصفه للمسلمات المنتقبات بـ”سارقات البنوك”
http://almnatiq.net/?p=986451
المناطق - وكالات

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إهانة تسببت بها تصريحات سابقة له حول الإسلام، وذلك في تقرير انتقد حزب المحافظين بشأن طريقة معالجته شكاوى تتعلق بالخوف من الإسلام.

وأجريت مقابلة مع جونسون من أجل التقرير، بتكليف من الحزب ردا على انتقادات لكيفية تعامله مع ممارسات التمييز والشكاوى. وأعد البروفيسور سواران سينج التقرير بصورة مستقلة، وكان يشغل منصب مفوض لجنة المساواة وحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أمثلة عدة تشير إلى جونسون، بما في ذلك عمود في صحيفة عام 2018 أشار فيه إلى النساء اللواتي يرتدين البرقع بأنهن “يتجولن في الأرجاء ويبدين كصناديق البريد” وشبههن بلصوص البنوك.

وقال جونسون إن المقال هو دفاع ليبرالي عن حق المرأة المسلمة في اختيار ما ترتديه.

ونقل التقرير عن جونسون قوله “أدرك تماما أن هناك أمورا صرحت بها وحملت على محمل الإهانة، وأن الناس ينتظرون من رجل في موقعي أن يضع الأمور في نصابها، لكنك تحتاج في الصحافة للاستفادة من اللغة بحرية. وبالتأكيد أنا آسف على أي إهانة فهمت (من تصريحاتي)”.

وتابع “(السؤال هو) هل لي أن أستخدم اليوم التعبيرات المنطوية على إهانة من كتاباتي في الماضي؟ الآن وأنا رئيس للوزراء، لن أفعل ذلك”.

وخلص سينج إلى أن الحزب لم يكن نشطا بما فيه الكفاية فيما يتعلق بمجابهة التمييز العنصري، كما أن إجراءاته المتعلقة بالشكاوى هي بحاجة إلى إصلاح شامل، ونظام العقوبات لديه بالنسبة لمن يخالفون القواعد غير واضح.

ووصفت جمعية “هوب نوت هيت” أو “أمل لا كراهية” المناهضة للعنصرية اعتذار جونسون بأنه “كلام معسول”، وقال نيك لوليس المدير التنفيذي للجمعية إن “الكلمات التي استخدمها رئيس الوزراء اليوم ليست كافية وبعيدة تماما عن احتمال اتخاذ إجراء حازم وحاسم”.

روابط ذات صلة

التجارة تجدد الدعوة لمخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية

التجارة تجدد الدعوة لمخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية
التعليم تعلن عن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل 1443هـ

التعليم تعلن عن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل 1443هـ
وزير الخارجية يصل إلى جمهورية تنزانيا المتحدة

وزير الخارجية يصل إلى جمهورية تنزانيا المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*