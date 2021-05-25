فرع وزارة الرياضة بالجوف يعلن إقامة الأسبوع النسائي الرياضي الثاني “يلا رياضة”

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برعاية حرم سمو أمير منطقة الجوف ، صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله آل سعود، يقيم مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الجوف، الأسبوع النسائي الرياضي الثاني بمنطقة الجوف تحت شعار “يلا رياضة ” الذي سينطلق على منشآة نادي العروبة بمدينة سكاكا التي ستخصص لدخول النساء فقط خلال الفترة من ١٩حتى ٢٢ شوال الجاري .

وسيشتمل الأسبوع الرياضي على عدد من الفعاليات الترويحية والتنشيطية مثل مسرح الفعاليات وسباق الجري والتمارين الرياضية وبعض مسابقات وألعاب التحدي إضافة لعروض المراكز الرياضية النسائية ومجلس الجدات ومسار الإبداع ومحاضرات دينية وتثقيفية رياضية ستقدم خلال البرنامج .

وأوضحت المشرفة العامة على البرنامج عفاف الشمري أن الدعوة مفتوحة للحضور من النساء بشرط وجود تطبيق توكلنا لغير المصابات والمحصنات وارتداء الكمام داخل المنشأة لغير الممارسات للرياضة مبينة أن وزارة الصحة مشكورة ستوفر أيضا مركز لأخذ اللقاحات لمن ترغب، إضافة إلى مشاركة جامعة الجوف والأمانة والشؤون الصحية والتعليم والهلال الأحمر ومكافحة المخدرات والنادي الادبي وجمعية الثقافة والفنون وهيئة السياحة باجنحة تثقيفية وعدد من الرعاة في القطاع الخاص المتعلق بالمرأة والمنزل ،مبينه أن جوائز عينية وكوبونات اشتراكات وخصومات ستوزع على المشاركات وتتويج للمتميزات يوميا ووضعت اللجنة رابط تسجيل لمن ترغب الدخول في المنافسات وقدمت الشمري شكرها لصاحبة السمو الاميرة مضاوي بن سعود على رعايتها واهتمامها الكبير في المرأة في كافة المجالات ولوزارة الرياضة ممثلة بوكالة شؤون الشباب ومكتب الوزارة بالمنطقة على إقامة هذا البرنامج

رابط التسجيل ( https://cutt.us/ktht9 ).