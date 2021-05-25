أمير منطقة الباحة يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

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استقبل صاحب السمو السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر بن محمد الحربي.

واستمع سموه لشرح عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.

من جانبه نوه العميد الحربي باهتمام سمو أمير منطقة الباحة بحماية البيئة واستدامتها ومتابعته لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي.