متحدث “التعليم الجامعي” يوضح مدى إلزامية حضور الطلاب للجامعات والمدارس بالعام الدراسي المقبل

المناطق - الرياض:

كشف متحدث التعليم الجامعي طارق الأحمري، اليوم الثلاثاء، مدى إلزامية حضور الطلاب للجامعات والمدارس مع بداية العام الدراسي المقبل 1443.

وأوضح، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن عودة طلاب جميع الجامعات الحكومية والأهلية ستكون كاملة.

وأبان أن عودة الطلبة والطالبات للمدارس الحكومية والأهلية ستكون وفق النماذج التشغيلية المعتمدة والفئات العمرية المستهدفة.

وأكد أن لجان وزارة التعليم تعمل على دراسة الأوضاع منذ وقت مبكر، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك لوضع الترتيبات المعتمدة لعودة الطلاب حضوريًا في العام الدراسي الجديد.