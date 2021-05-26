تعيين الدكتور عبد الإله بن عرفة نائبا للمدير العام للإيسيسكو

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أصدر المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم، قراراً بتعيين الدكتور عبد الإله بنعرفة نائباً للمدير العام للمنظمة.



والدكتور بنعرفة من أطر الإيسيسكو الذين تولوا عدة مناصب داخل المنظمة، منذ التحاقه بالعمل فيها عام 2003م، كان آخرها منصب المستشار الثقافي للمدير العام.