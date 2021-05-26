احدث الأخبار

“التجارة” تدعو مسجلي “معروف” ممن لا يمتلكون سجلات تجارية إلى إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونيًا
أبرز المواد
 نجران.. القبض على خمسة مواطنين مخالفين لنظام البيئة
أبرز المواد
 النيابة العامة: هذه أركان جريمة الخطف والاحتجاز الموجبة للتوقيف
أبرز المواد
 “حمدالله” يزيد جراح “الوحدة” بتعادل قاتل لـ”النصر”
أبرز المواد
 أبها يخطف تعادلاً قاتلاً من الأهلي
أبرز المواد
 تعيين الدكتور عبد الإله بن عرفة نائبا للمدير العام للإيسيسكو
أبرز المواد
 “الوزراء” يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويتخذ عدداً من القرارات
أبرز المواد
 الكويت تسجّل 1408 إصابات جديدة و 5 وفيات
أبرز المواد
 المملكة وروسيا تتفقان على المرحلة الثانية من خارطة الطريق للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بينهما
أبرز المواد
 متحدث “التعليم الجامعي” يوضح مدى إلزامية حضور الطلاب للجامعات والمدارس بالعام الدراسي المقبل
أبرز المواد
 القيادة تعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة شمسة بنت ماجد
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي
منطقة الباحة
“التجارة” تدعو مسجلي “معروف” ممن لا يمتلكون سجلات تجارية إلى إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونيًا

“التجارة” تدعو مسجلي “معروف” ممن لا يمتلكون سجلات تجارية إلى إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونيًا

أبرز المواد
نجران.. القبض على خمسة مواطنين مخالفين لنظام البيئة

نجران.. القبض على خمسة مواطنين مخالفين لنظام البيئة

أبرز المواد
النيابة العامة: هذه أركان جريمة الخطف والاحتجاز الموجبة للتوقيف

النيابة العامة: هذه أركان جريمة الخطف والاحتجاز الموجبة للتوقيف

أبرز المواد
“حمدالله” يزيد جراح “الوحدة” بتعادل قاتل لـ”النصر”

“حمدالله” يزيد جراح “الوحدة” بتعادل قاتل لـ”النصر”

أبرز المواد

أبها يخطف تعادلاً قاتلاً من الأهلي

أبها يخطف تعادلاً قاتلاً من الأهلي
http://almnatiq.net/?p=986485
المناطق - الرياض:

حقق نادي أبها تعادلاً ثميناً للغاية أمام  نظيره النادي الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ النادي الأهلي المباراة بهجوم ضاغط عن طريق الثنائي، ألكسندرو متريتا وسلمان المؤشر، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى نادي أبها.

وشهدت الدقيقة 11 إصابة خطيرة للاعب نادي أبها، فهد الجميعة، غادر على أثرها المباراة وحل عبدالله القحطاني بدلاً منه.

وألغى حكم المباراة هدفاً للنادي الأهلي في الدقيقة 22، بعد تسلل واضح على حسين المقهوي لاعب الفريق.

ونجح لاعب الأهلي حسين المقهوي في تعويض الهدف الملغي، وسجل هدفاً رائعاً في الدقيقة 38.

وحاول نادي أبها تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني، وأضاع نادر الشراري فرصة خطيرة في الدقيقة 47 ولكن رأسيته الرائعة مرت أعلى المرمى.

وأجرى مدرب الأهلي تبديلاً بدخول لجوبومير فيجسا بدلاً من علي الأسمري في الدقيقة 66، فيما نشط أبها صفوفه بدخول معاذ عفانة بدلاً من عبدالرحمن البركة.

وحصل نوح الموسى لاعب الأهلي على بطاقة صفراء في الدقيقة 80 قبل أن يسجل معاذ عفانة هدف التعادل لنادي أبها في الدقيقة 83 بعد تمريرة عبدالعالي أمحمدي.

وكاد كارلوس ستراندبيرغ أن يسجل هدف الفوز القاتل لنادي الأهلي، ولكنه أخطأ المرمى، ليحقق أبها نقطة ثمينة في صراع البقاء بالدوري.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده للنقطة 39 في المركز الثامن، فيما رفع أبها رصيده للنقطة 35 في المركز الحادي عشر.

روابط ذات صلة

“التجارة” تدعو مسجلي “معروف” ممن لا يمتلكون سجلات تجارية إلى إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونيًا

“التجارة” تدعو مسجلي “معروف” ممن لا يمتلكون سجلات تجارية إلى إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونيًا
نجران.. القبض على خمسة مواطنين مخالفين لنظام البيئة

نجران.. القبض على خمسة مواطنين مخالفين لنظام البيئة
النيابة العامة: هذه أركان جريمة الخطف والاحتجاز الموجبة للتوقيف

النيابة العامة: هذه أركان جريمة الخطف والاحتجاز الموجبة للتوقيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*