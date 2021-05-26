أبها يخطف تعادلاً قاتلاً من الأهلي

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حقق نادي أبها تعادلاً ثميناً للغاية أمام نظيره النادي الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ النادي الأهلي المباراة بهجوم ضاغط عن طريق الثنائي، ألكسندرو متريتا وسلمان المؤشر، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى نادي أبها.

وشهدت الدقيقة 11 إصابة خطيرة للاعب نادي أبها، فهد الجميعة، غادر على أثرها المباراة وحل عبدالله القحطاني بدلاً منه.

وألغى حكم المباراة هدفاً للنادي الأهلي في الدقيقة 22، بعد تسلل واضح على حسين المقهوي لاعب الفريق.

ونجح لاعب الأهلي حسين المقهوي في تعويض الهدف الملغي، وسجل هدفاً رائعاً في الدقيقة 38.

وحاول نادي أبها تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني، وأضاع نادر الشراري فرصة خطيرة في الدقيقة 47 ولكن رأسيته الرائعة مرت أعلى المرمى.

وأجرى مدرب الأهلي تبديلاً بدخول لجوبومير فيجسا بدلاً من علي الأسمري في الدقيقة 66، فيما نشط أبها صفوفه بدخول معاذ عفانة بدلاً من عبدالرحمن البركة.

وحصل نوح الموسى لاعب الأهلي على بطاقة صفراء في الدقيقة 80 قبل أن يسجل معاذ عفانة هدف التعادل لنادي أبها في الدقيقة 83 بعد تمريرة عبدالعالي أمحمدي.

وكاد كارلوس ستراندبيرغ أن يسجل هدف الفوز القاتل لنادي الأهلي، ولكنه أخطأ المرمى، ليحقق أبها نقطة ثمينة في صراع البقاء بالدوري.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده للنقطة 39 في المركز الثامن، فيما رفع أبها رصيده للنقطة 35 في المركز الحادي عشر.