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السفير آل جابر يلتقي بالمبعوث الأمريكي والأممي إلى اليمن

السفير آل جابر يلتقي بالمبعوث الأمريكي والأممي إلى اليمن
http://almnatiq.net/?p=986512
المناطق - واس:

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم, بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في اليمن, إضافةً إلى بحث عدم استجابة الميليشيات الحوثية لذلك ومواصلتهم القتال في تعمد لزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في مأرب التي يقطنها ونزح إليها أكثر من مليوني نسمه من شمال اليمن.

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