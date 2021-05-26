احدث الأخبار

ضبط 87 كيلو جرامًا حشيش بحوزة مواطن في عسير
أبرز المواد
 ترقية الصفيان للمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 أمير جازان يعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 6 نصائح تساعدك على الالتزام بممارسة الرياضة
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار الأمريكي وتزايد الطلب
أبرز المواد
 انطلاق مناورات تمرين “عين الصقر 2” الجوية المشتركة بين المملكة واليونان (صور)
أبرز المواد
 القبض على قائد مركبة دهس امرأتين في تبوك
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقي بالمبعوث الأمريكي والأممي إلى اليمن
أبرز المواد
 “التجارة” تدعو مسجلي “معروف” ممن لا يمتلكون سجلات تجارية إلى إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونيًا
أبرز المواد
 نجران.. القبض على خمسة مواطنين مخالفين لنظام البيئة
أبرز المواد
 النيابة العامة: هذه أركان جريمة الخطف والاحتجاز الموجبة للتوقيف
أبرز المواد
 “حمدالله” يزيد جراح “الوحدة” بتعادل قاتل لـ”النصر”
أبرز المواد
ضبط 87 كيلو جرامًا حشيش بحوزة مواطن في عسير

ضبط 87 كيلو جرامًا حشيش بحوزة مواطن في عسير

أبرز المواد
ترقية الصفيان للمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية

ترقية الصفيان للمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية

أبرز المواد
أمير جازان يعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

أمير جازان يعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

أبرز المواد
6 نصائح تساعدك على الالتزام بممارسة الرياضة

6 نصائح تساعدك على الالتزام بممارسة الرياضة

أبرز المواد

انطلاق مناورات تمرين “عين الصقر 2” الجوية المشتركة بين المملكة واليونان (صور)

انطلاق مناورات تمرين “عين الصقر 2” الجوية المشتركة بين المملكة واليونان (صور)
http://almnatiq.net/?p=986519
المناطق - واس:

شهدت قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق مناورات تمرين “عين الصقر 2” بين القوات الجوية الملكية والقوات الجوية اليونانية.

واستهل التمرين فعاليته بتنفيذ طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16″، تضمنت تدريبات هجومية ودفاعية وعمليات إسناد جوي.

وأكد قائد قاعدة الملك فيصل الجوية، اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني، أن تمرين “عين الصقر 2” من التمارين الجوية الثنائية الواعدة، موضحًا أن التمرين يهدف إلى تطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها، وتبادل الخبرات العسكرية لما فيه صالح البلدين.

وأضاف أن التمرين سبقته عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية .

روابط ذات صلة

ضبط 87 كيلو جرامًا حشيش بحوزة مواطن في عسير

ضبط 87 كيلو جرامًا حشيش بحوزة مواطن في عسير
ترقية الصفيان للمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية

ترقية الصفيان للمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية
أمير جازان يعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

أمير جازان يعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*