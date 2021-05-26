ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار الأمريكي وتزايد الطلب

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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً أمس مدعومةً بتراجع الدولار الأمريكي، وتزايد الطلب، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة نتيجة فيروس كورونا.



وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 19 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.65 دولارا للبرميل.



وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الجلسة مرتفعةً سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 66.07 دولاراً للبرميل.