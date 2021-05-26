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أمير جازان يعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

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أمير جازان يعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

أمير جازان يعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=986539
المناطق - جازان - فضه عطيف:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , تعازيه ومواساته لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جــازان، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله وسأل سموه اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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