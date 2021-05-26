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أول رجل في العالم حصل على لقاح كورونا يغادر عالمنا

أول رجل في العالم حصل على لقاح كورونا يغادر عالمنا
http://almnatiq.net/?p=986555
المناطق - وكالات:

غادر عالمنا، المواطن البريطاني ويليام شكسبير وهو أول رجل في العالم يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في المستشفى عن عمر يناهز 81 عاما بعد معركة طويلة مع مرض ليس له علاقة بالفيروس.

وكان شكسبير معروفا باسم بيل، واحتل عناوين الصحف العالمية في ما يسمى بـ V-Day في 8 ديسمبر عندما تلقى أول جرعة من لقاح “فايزر” في مستشفى جامعة كوفنتري ووارويكشاير.

وتوفي الموظف السابق في شركة “رولز رويس” يوم الخميس الماضي بعد فترة مرضية في نفس المستشفى حيث تلقى اللقاح.

وشكسبير هو ثاني شخص يحصل على لقاح معتمد بعد أن حصلت مارجريت كينان (91 عاما) على جرعتها في نفس المستشفى قبل لحظات.

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