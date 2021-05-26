احدث الأخبار

“جدري القرود” يمكن أن يؤدي إلى ظهور أوبئة خطيرة جديدة
أبرز المواد
 الأرصاد : امطار رعدية على المرتفعات وسماء غائمة على الرياض والشرقية
أبرز المواد
 أول رجل في العالم حصل على لقاح كورونا يغادر عالمنا
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: سلالة كورونا الهندية انتقلت لـ 4 بلدان عربية
أبرز المواد
 ضبط 87 كيلو جرامًا حشيش بحوزة مواطن في عسير
أبرز المواد
 ترقية الصفيان للمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 أمير جازان يعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 6 نصائح تساعدك على الالتزام بممارسة الرياضة
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار الأمريكي وتزايد الطلب
أبرز المواد
 انطلاق مناورات تمرين “عين الصقر 2” الجوية المشتركة بين المملكة واليونان (صور)
أبرز المواد
 القبض على قائد مركبة دهس امرأتين في تبوك
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقي بالمبعوث الأمريكي والأممي إلى اليمن
أبرز المواد
“جدري القرود” يمكن أن يؤدي إلى ظهور أوبئة خطيرة جديدة

“جدري القرود” يمكن أن يؤدي إلى ظهور أوبئة خطيرة جديدة

أبرز المواد
الأرصاد : امطار رعدية على المرتفعات وسماء غائمة على الرياض والشرقية

الأرصاد : امطار رعدية على المرتفعات وسماء غائمة على الرياض والشرقية

أبرز المواد
أول رجل في العالم حصل على لقاح كورونا يغادر عالمنا

أول رجل في العالم حصل على لقاح كورونا يغادر عالمنا

أبرز المواد
“الصحة العالمية”: سلالة كورونا الهندية انتقلت لـ 4 بلدان عربية

“الصحة العالمية”: سلالة كورونا الهندية انتقلت لـ 4 بلدان عربية

أبرز المواد

“جدري القرود” يمكن أن يؤدي إلى ظهور أوبئة خطيرة جديدة

“جدري القرود” يمكن أن يؤدي إلى ظهور أوبئة خطيرة جديدة
http://almnatiq.net/?p=986562
المناطق - الرياض

قال أليكسي أغرانوفسكي أستاذ قسم علم الفيروسات بجامعة موسكو الحكومية، إن مرض جدري القرود يمكن أن يؤدي إلى ظهور أوبئة خطيرة جديدة.
وشدد هذا العالم المعروف، على أن هذا الفيروس يمكن فعلا أن يحمل في طياته الخطر الشديد، ولكن رغم ذلك لا داعي للذعر.
وأضاف البروفيسور: “يجب علينا العمل بشكل منهجي ودؤوب. لدراسة فيروسات الحيوانات ذوات الدم الحار (الخفافيش والقوارض)، وفيروسات القراد والبعوض ومفصليات الأرجل الأخرى”.
من جانبه أعلن أستاذ علم الفيروسات ألكسندر تشيبورنوف عن موافقته على كلام زميله، لكنه أضاف أن احتمال انتقال الجدري من القرود إلى البشر، ضئيل للغاية. ووفقا له فإن مثل هذه الحالات نادرة جدا ودرجة العدوى منخفضة.
وشدد العالم على أن هناك لقاحا ضد الجدري، وأن العمل جار لتحسينه. وذكر أن هذا اللقاح فعال للغاية ولكنه يسبب ردود فعل سلبية خطيرة، يواصل عدد من العلماء العمل في مجال التخلص من هذه العوارض الجانبية.
الجدير بالذكر أن الجدري يعتبر أحد أكثر الأمراض الفيروسية فتكا، وابتلت به البشرية على مدى سنوات طويلة. وكان المرض يتسبب بوفاة ثلاثة من كل عشرة أشخاص يصابون به، وفي الغالب يبقى الناجون، معاقين أو مكفوفين أو مشوهين.

روابط ذات صلة

الأرصاد : امطار رعدية على المرتفعات وسماء غائمة على الرياض والشرقية

الأرصاد : امطار رعدية على المرتفعات وسماء غائمة على الرياض والشرقية
أول رجل في العالم حصل على لقاح كورونا يغادر عالمنا

أول رجل في العالم حصل على لقاح كورونا يغادر عالمنا
“الصحة العالمية”: سلالة كورونا الهندية انتقلت لـ 4 بلدان عربية

“الصحة العالمية”: سلالة كورونا الهندية انتقلت لـ 4 بلدان عربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*