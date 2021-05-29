قاع تاريخي جديد لليرة التركية عند 8.6 مقابل الدولار .. مخاوف من ارتفاع التضخم

تراجعت الليرة التركية أمس إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم والتوقعات على المستوى المحلي بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قريبا، وذلك إلى جانب ظهور مخاوف بشأن انتخابات مبكرة محتملة.

وبحسب “رويترز”، هبطت العملة، وهي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، لما يصل إلى 8.6 مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 في تشرين الثاني (نوفمبر). وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش كانت عند 8.59.

تراجعت الليرة 16 في المائة منذ منتصف آذار (مارس) بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ وعين مكانه آخر اشتهر في السابق بانتقاده رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

وتأثرت الليرة التركية بضغوط تحسن العائد على سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف بشأن عدم استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لاحتواء المخاطر التضخمية المتزايدة.

وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى تراجع سعر الليرة أمس بنسبة 1.1 في المائة في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ما قلص جاذبية الأصول الأعلى مخاطرة، وعملات الدول الصاعدة مثل تركيا.