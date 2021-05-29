نصف مليون مستخدم جديد لنظام «أندرويد جوجل» خلال عامين

المناطق - الرياض

يعد نظام التشغيل بمنزلة الميزة الأساسية للمفاضلة بين جهاز وآخر، وبالحديث عن سوق أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، فإن اللاعبين الكبار في هذه السوق هما “جوجل” و”أبل” المطورتان لنظامي أندرويد وiOS، ومنذ ظهورهما على السطح وبداية ظهور الهواتف الذكية بين عامي 2007 و2008 ما زالت “جوجل” تملك الحصة الأكبر من هذه السوق بسبب إتاحة نظامها لعديد من الشركات المختلفة، في مقابل احتكار “أبل” لنظام تشغيلها على أجهزتها الخاصة كأجهزة آيفون وآيباد.

ومع نهاية الربع الأول من العام الجاري، أعلنت “جوجل” أن هناك الآن ثلاثة مليارات جهاز نشط يعمل بنظام أندرويد، ما يظهر مرة أخرى أنه نظام التشغيل الأكثر استخداما في العالم، وجاء ذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2021، الذي يركز على المطورين من أجل بناء تطبيقات أندرويد والذكاء الاصطناعي، ويعني بلوغ “جوجل” لهذا الرقم فإن “جوجل” تحافظ على ريادتها للسوق مقابل “أبل”.

وقالت “جوجل” التي أطلقت نظام أندرويد في عام 2008 إنها وصلت إلى 2.5 مليون جهاز أندرويد نشط في عام 2019، لذا فقد نمت بنحو 500 مليون في العامين الماضيين، وفي عام 2017، كشفت “جوجل” أن عدد مستخدمي نظامها قد وصل إلى ملياري مستخدم نشط، مقارنة بعام 2014 الذي كان عدد المستخدمين خلاله إلى مليار مستخدم نشط لنظام أندرويد، ما يعني أن “جوجل” قد ضاعفت قاعدة مستخدمي أندرويد ثلاث مرات في الأعوام الستة الماضية.

ومن حيث المنافسة في السوق، فقد بينت “أبل” مطلع العام الجاري وجود 1.65 مليار جهاز iOS و macOS نشط مقارنة بـ1.4 مليار جهاز خلال العام الماضي، وفي المقابل أعلنت شركة مايكروسوفت في شهر نيسان (أبريل) أن لديها 1.3 مليار جهاز نشط شهريا يعمل بنظام ويندوز 10، بعد عام من تحقيق هدفها المتأخر لمدة عامين البالغ مليار.

وعلى الرغم من أن أجهزة أندرويد المتصلة بمتجر جوجل بلايGoogle Play أصبحت الآن ضعف عدد أجهزة iOS المتصلة بمتجر آب ستور App Store، إلا أن “أبل” لا تزال تجني أرباحا من مبيعات التطبيقات أكثر من “جوجل”، حيث أنفق مستخدمو iOS نحو 21 مليار دولار على التطبيقات في الربع الأول من عام 2021، بينما أنفق مستخدمو أندرويد نحو 11 مليار دولار على التطبيقات.

وتشمل هذه الإحصائيات فقط الأجهزة العاملة مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز حتى السيارات الذكية التي تستخدم متجر جوجل بلاي، ما يعني أن هناك عديدا من الأجهزة التي تعتمد على متاجر تطبيقات خارجية ومستخدمي أندرويد في الدول التي تحظر خدمات “جوجل” قد لا تشملهم الإحصائية.