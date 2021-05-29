اليوم.. سحب قرعة كأس العرب لمنتخبات الشباب في القاهرة

تُسحب اليوم في العاصمة المصرية القاهرة قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك خلال المدة من 17 يونيو وحتى 3 يوليو، في جمهورية مصر العربية.
وستكون آلية سحب القرعة وفق تصنيف المنتخبات، على النحو التالي:
- المستوى الأول: مصر، السنغال، تونس، المغرب.
- المستوى الثاني: الجزائر، العراق، السعودية، الإمارات.
- المستوى الثالث: موريتانيا، جيبوتي، لبنان.
- المستوى الرابع: اليمن، جزر القمر، النيجر، طاجكستان.
يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخباً.
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