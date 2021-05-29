اليوم.. سحب قرعة كأس العرب لمنتخبات الشباب في القاهرة

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تُسحب اليوم في العاصمة المصرية القاهرة قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك خلال المدة من 17 يونيو وحتى 3 يوليو، في جمهورية مصر العربية.

وستكون آلية سحب القرعة وفق تصنيف المنتخبات، على النحو التالي: