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اليوم.. سحب قرعة كأس العرب لمنتخبات الشباب في القاهرة

اليوم.. سحب قرعة كأس العرب لمنتخبات الشباب في القاهرة
http://almnatiq.net/?p=987523
المناطق - الرياض

تُسحب اليوم في العاصمة المصرية القاهرة قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك خلال المدة من 17 يونيو وحتى 3 يوليو، في جمهورية مصر العربية.
وستكون آلية سحب القرعة وفق تصنيف المنتخبات، على النحو التالي:

  • المستوى الأول: مصر، السنغال، تونس، المغرب.
  • المستوى الثاني: الجزائر، العراق، السعودية، الإمارات.
  • المستوى الثالث: موريتانيا، جيبوتي، لبنان.
  • المستوى الرابع: اليمن، جزر القمر، النيجر، طاجكستان.
    يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخباً.

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