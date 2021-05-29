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شاطئ “شرم الجزي” الحالم .. وجهة الباحثين عن الهدوء والراحة

شاطئ “شرم الجزي” الحالم .. وجهة الباحثين عن الهدوء والراحة
http://almnatiq.net/?p=987616
المناطق - واس

على واجهته البحرية المعروفة بنقاء المياه وسكونها يقع شاطئ “شرم الجزي” جنوب محافظة ضباء، أحد أكثر الشواطئ جمالاً على سواحل منطقة تبوك، متخذاً من مجاورة البحر الأحمر مكاناً له، حيث يقصده الباحثون عن الهدوء والراحة من أهالي المحافظة في عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.
ويقدّم الشاطئ لزائره تجربة استثنائية لاكتشاف روعة التضاريس الصخرية والرملية فيه والاسترخاء، إلى جانب المناظر البحرية الخلابة التي تسكن المكان وتدعم التأمل فيه، حيث رصدت عدسة “واس” بعضاً من ملامح الجمال البيئي في شاطئ “شرم الجزي” الذي يحوي كنوزاً ومعالم بانتظار اكتشافها .

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