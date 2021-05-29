احدث الأخبار

شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على ثالث
منطقة الحدود الشمالية
 الكويت تدين بشدة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يهنئ نادي الفيصلي بمناسبة حصولهم على كأس خادم الحرمين الشريفين
منطقة تبوك
 الاتحاد العربي يجري قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي رؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات في ألمانيا
أبرز المواد
 عبدالإله أبو رقة يكسب لقب الإسكواش
أبرز المواد
 الطيران المدني: تعميم للناقلات الجوية برفع قيود السفر للقادمين إلى المملكة من 11 دولة
أبرز المواد
 شاطئ “شرم الجزي” الحالم .. وجهة الباحثين عن الهدوء والراحة
منطقة تبوك
 شرطة منطقة القصيم : القبض على مواطنَين لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما
منطقة القصيم
 أمانة المدينة تزين حدائق المدينة المنورة بأكثر من 2800 شجرة
منطقة المدينة المنورة
 البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم دورات تدريبية لتحسين جودة الرعاية الصحية في اليمن
أبرز المواد
شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على ثالث

شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على ثالث

منطقة الحدود الشمالية
الكويت تدين بشدة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة

الكويت تدين بشدة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة

أبرز المواد
أمير تبوك يهنئ نادي الفيصلي بمناسبة حصولهم على كأس خادم الحرمين الشريفين

أمير تبوك يهنئ نادي الفيصلي بمناسبة حصولهم على كأس خادم الحرمين الشريفين

منطقة تبوك
الاتحاد العربي يجري قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً

الاتحاد العربي يجري قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً

أبرز المواد

عبدالإله أبو رقة يكسب لقب الإسكواش

عبدالإله أبو رقة يكسب لقب الإسكواش
http://almnatiq.net/?p=987625
المناطق - واس

حقق لاعب إسكواش نادي الهلال عبدالإله أبو رقة لقب بطولة المملكة للمميزين تحت 19 عاماً التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال المدة من 27 إلى 29 أبريل الجاري.
وسلّم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد اللاعب عبدالإله أبو رقة كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، وحل محمد آل نصفان لاعب إسكواش نادي الصفا في المركز الثاني حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، وجاء ثالثاً منصور المولد لاعب إسكواش نادي حراء حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حلّ رابعاً سالم المولد لاعب نادي الوحدة وتسلم مكافأة مالية.

روابط ذات صلة

الكويت تدين بشدة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة

الكويت تدين بشدة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة
الاتحاد العربي يجري قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً

الاتحاد العربي يجري قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً
الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي رؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات في ألمانيا

الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي رؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات في ألمانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*