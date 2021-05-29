عبدالإله أبو رقة يكسب لقب الإسكواش

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حقق لاعب إسكواش نادي الهلال عبدالإله أبو رقة لقب بطولة المملكة للمميزين تحت 19 عاماً التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال المدة من 27 إلى 29 أبريل الجاري.

وسلّم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد اللاعب عبدالإله أبو رقة كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، وحل محمد آل نصفان لاعب إسكواش نادي الصفا في المركز الثاني حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، وجاء ثالثاً منصور المولد لاعب إسكواش نادي حراء حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حلّ رابعاً سالم المولد لاعب نادي الوحدة وتسلم مكافأة مالية.