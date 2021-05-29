الاتحاد العربي يجري قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً

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أجريت اليوم مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام خلال المدة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو في جمهورية مصر العربية.

وسُحبت القرعة بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، والدكتور معتصم جعفر عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والأستاذ أحمد مجاهد، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقاً.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال تُوّج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخباً.