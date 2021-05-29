أمير تبوك يهنئ نادي الفيصلي بمناسبة حصولهم على كأس خادم الحرمين الشريفين

المناطق- تبوك- علي العميري:

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ،رئيس نادي الفيصلي بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين .وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي فهد بن عبدالمحسن المدلج : يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين ، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً لكم مزيد التوفيق. من جانبه أعرب رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج عن شكره لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة الذي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن .