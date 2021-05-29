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باكستان تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مدينة خميس مشيط

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الكويت تدين بشدة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة

الكويت تدين بشدة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=987645
المناطق - واس

أدانت دولة الكويت بشدة لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية وآخرها الطائرة المسيرة التي استهدفت مدينة خميس مشيط , إضافة إلى استخدام هذه الميليشيات الزوارق المفخخة لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية والإصرار عليها وتصاعد وتيرتها بما تشكله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة وتحديا للمجتمع الدولي وتقويضا لجهوده الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن وانتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي تؤكد خطورتها والحاجة الماسة إلى تحركا دوليا سريعا وحاسما لردعها.
واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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