شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على ثالث

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين ترجلا من مركبتهما وقاما بالاعتداء على آخر أمام أحد المحال التجارية، فقد تمكّنت الجهات الأمنية المختصة – بفضل الله – من تحديد هويتهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.