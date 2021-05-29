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باكستان تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مدينة خميس مشيط

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باكستان تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مدينة خميس مشيط

باكستان تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مدينة خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=987649

أعربت باكستان عن استنكارها الشديد لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، وإطلاقها، اليوم، طائرة بدون طيار “مفخخة” تجاه مدينة خميس مشيط.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تدين استمرار مثل هذه الهجمات التي تؤدي إلى بث الخوف والرعب في المنطقة، مشيداً بنجاح قوات التحالف في اعتراض وتدمير تلك الطائرة المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي.
وجدّد البيان التزام باكستان بوقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

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